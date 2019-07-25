Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья рассказал, что клуб без предупреждения передал его номер новичку Френки Де Йонгу. Слова спортсмена передает Goal.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аленья выступал под 21-м номером, который по решению руководства перешел голландцу. "Я бы хотел, чтобы перед этим клуб связался со мной, ведь он пообещал Де Йонгу номер без моего ведома", - рассказал испанец. Он отметил, что от поступка руководства у него осталось "дурное послевкусие". Также Аленья напомнил, что в отношениях с клубом всегда вел себя хорошо.

Де Йонг дебютировал в составе "Барселоны" 23 июля в товарищеском матче против "Челси" (1:2). Игрок вышел на поле под 21-м номером. Он отметился 100-процентной точностью передач. О его трансфере из "Аякса" "Барселона" договорилась еще зимой 2019-го, голландцы получили за 75 миллионов евро.

Аленья - воспитанник "Барселоны". За основную команду он дебютировал в апреле 2017-го.

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