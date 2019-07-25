Футболист «Барселоны» обиделся на клуб
Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья рассказал, что клуб без предупреждения передал его номер новичку Френки Де Йонгу. Слова спортсмена передает Goal.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Аленья выступал под 21-м номером, который по решению руководства перешел голландцу. "Я бы хотел, чтобы перед этим клуб связался со мной, ведь он пообещал Де Йонгу номер без моего ведома", - рассказал испанец. Он отметил, что от поступка руководства у него осталось "дурное послевкусие". Также Аленья напомнил, что в отношениях с клубом всегда вел себя хорошо.
Де Йонг дебютировал в составе "Барселоны" 23 июля в товарищеском матче против "Челси" (1:2). Игрок вышел на поле под 21-м номером. Он отметился 100-процентной точностью передач. О его трансфере из "Аякса" "Барселона" договорилась еще зимой 2019-го, голландцы получили за 75 миллионов евро.
Аленья - воспитанник "Барселоны". За основную команду он дебютировал в апреле 2017-го.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре