https://news.day.az/sport/1141597.html "Нефтчи" добился важной победы в Еврокубках
"Нефтчи" добился важной победы в Еврокубках
В четверг проводятся матчи второго квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА, сообщает Trend.
Бакинский "Нефтчи" в рамках квалификационного этапа сыграл в гостях с тульским "Арсеналом".
Встреча прошла в Центральном стадионе города Тула и завершилась победой гостей с минимальным счетом.
Единственный гол забил Дарио (45+1).
Отметим, что ответный матч пройдет 1 августа в Баку.
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