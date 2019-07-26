В четверг проводятся матчи второго квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА, сообщает Trend.

Бакинский "Нефтчи" в рамках квалификационного этапа сыграл в гостях с тульским "Арсеналом".

Встреча прошла в Центральном стадионе города Тула и завершилась победой гостей с минимальным счетом.

Единственный гол забил Дарио (45+1).

Отметим, что ответный матч пройдет 1 августа в Баку.

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