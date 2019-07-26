https://news.day.az/sport/1141602.html В Лондоне напали на Месута Озила
В Лондоне напали на Месута Озила
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
По информации издания, хавбек вместе с одноклубником Зеадом Колашинацем проезжали на иномарке, когда на них напали вооруженные ножами люди на скутерах. Озил выскочил из транспортного средства и побежал за помощью в находящийся рядом ресторан, а босниец в это время вступил в потасовку со злоумышленниками.
Прибывшие на помощь сотрудники заведения помогли футболистам отбиться от нападавших. Отмечается, что игроки не пострадали.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре