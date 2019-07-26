Испанская "Барселона" назвала цену, за которую готова отпустить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, руководство сине-гранатовых хочет получить за 27-летнего игрока не менее €120 млн. Это связано с тем, что каталонцы рассчитывают возместить всю сумму, потраченную на покупку спортсмена в 2018 году. На сегодняшний день "Браселона" заплатила "Ливерпулю" за бразильца около €135 млн - €120 млн за сам трансфер и еще €15 млн бонусов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоит отметить, что проблемой может стать и зарплата Коутиньо - он получает около €14 млн в год. Испанцы считают, что единственными командами, способными платить полузащитнику такую сумму, являются английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также французский ПСЖ.

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