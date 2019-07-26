Азербайджанский гимнаст Самед Мамедли занял второе место на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин в упражнениях на гимнастическом коне в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанский спортсмен завоевал серебряную медаль с результатом 13,600 балла.

На первом месте Назар Чепурный (Украина, 13,900 балла), на третьем - Владимир Костюк (Украина, 13, 533 балла)

В пятницу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" в Национальной арене гимнастики проходят финалы по отдельным видам гимнастических упражнений.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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