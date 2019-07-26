Сегодня определся победитель в беге на 400 метров с барьерами в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля.

В беге на 400 метров с барьерами среди юношей золотую медаль зоевал представитель Швеции Оскар Эдлунд, показав результат 51,41 секунды, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вторым к финишу пришел испанец Игнасио Саез - 51,68 секунды, первую тройку замкнул представитель Турции Бекре Акчам с результатом 52,30 секунды.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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