В матче Международного кубка чемпионов "Реал" проигрывал "Атлетико" 0:6 к 51-й минуте. В итоге "сливочные" смогли собраться и забить три гола, пропустив только один, но от разгрома это их не спасло - 3:7, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.

Четыре гола в этой встрече записал на свой счет Диего Коста, который затем прибавил к этому красную карточку за потасовку с Дани Карвахалем. "Тархету роху" получил и защитник "Реала".

Свой первый гол в футболке "Атлетико" забил Жоау Фелиш, а, возможно, последние - Витоло и Анхель Корреа, который якобы вот-вот перейдет в "Милан".

У "Реала" отличались Начо, Карим Бензема (с пенальти) и мадридский Хави Эрнандес.

Украинский вратарь Андрей Лунин участия в матче не принимал.

"Реал" - "Атлетико" 3:7

Голы: Начо, 59, Бензема, 85 (с пенальти), Хави, 89 - Коста, 1, 28, 45, 51, Фелиш, 8, Корреа, 19, Витоло, 70.

"Реал": Куртуа (Навас, 46) - Одриосола (Карвахаль, 46), Рамос (Санчес, 62), Начо, Марсело (Бэйл, 62) - Модрич (Кубо, 62), Кроос, Иско (Родриго, 62) - Винисиус (Лукас Васкес, 46), Йович (Бензема, 30), Азар (Де Ла Фуэнте, 62).

"Атлетико": Облак - Триппьер (Муньос, 66), Савич (Фелипе, 66), Эрмосо (Монтеро, 66), Лоди (Санчес, 66) - Фелиш (Витоло, 66), Сауль (Эррера, 66), Коке (Льоренте, 66), Лемар (Санабрия, 66) - Коста, Мората (Корреа, 13).

Предупреждения: Иско, Начо - Сауль.

Удаления: Карвахаль, 65 - Коста, 65.

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