В субботу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" в Национальной арене гимнастики стартовал заключительный день соревнований по спортивной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдут финалы по отдельным видам гимнастических упражнений, по итогам которых определятся победители и призеры среди мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на параллельных брусьях и перекладине. Среди женщин определятся победители и призеры в упражнении на бревне и вольных упражнениях.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля проходят 23-27 июля. Азербайджан на соревнованиях представляют четыре спортсмена - Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская.

Самед Мамедли вышел в три финала - в вольных упражнениях, упражнениях на гимнастическом коне и в многоборье. Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль в упражнениях на гимнастическом коне.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!