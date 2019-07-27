Сегодня, в завершающий день соревнований по атлетике XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019, определились призеры в беге на дистанции 1 500 метров среди девушек и в беге с препятствиями на дистанции 2 000 метров среди юношей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В беге на 1500 метров среди девушек представительница Германии Антье Пфуеллер, показав результат 4 минуты 28 секунд, завоевала золотую медаль.

Серебряная медаль досталась румынской спортсменке Марии Талида Сфаргиу, показавшей результат 4 минуты 29 секунд.

"Бронзу" взяла испанка Мирея Арнедилло (4 минуты 30 секунд).

В беге с препятствиями на 2 000 метров среди юношей представитель Испании Пол Ориач (5 минут 49 секунд) поднялся на самую высокую ступень пьедестала почета.

Белорусский спортсмен Дмитрий Савин (5 минут 57 секунд) завоевал серебряную, итальянец Джиованни Силли (5 минут 58 секунд) - бронзовую медаль.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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