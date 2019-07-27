От Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку остались замечательные впечатления. Об этом в субботу сказал Trend украинский гимнаст Илья Ковтун, завоевавший сегодня "золото" на соревнованиях по спортивной гимнастике в упражнениях на параллельных брусьях и перекладине, проходящих в рамках EYOF Баку 2019, передает Day.Az.

"От фестиваля в Баку только замечательные впечатления, соревнования прошли хорошо, конкуренция была сильная. В Арене гимнастики в Баку созданы очень хорошие условия для спортсменов, все было удобно и комфортно", - сказал украинский гимнаст.

Подводя итоги соревнований, Ковтун отметил, что они прошли хорошо.

"Тренер настроил на соревнования серьезно, чтобы сегодня дважды прозвучал гимн Украины. Все удалось, все старались очень сильно", - сказал Ковтун.

В субботу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" в Национальной арене гимнастики прошли финалы по отдельным видам гимнастических упражнений.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля прошли 23-27 июля. Азербайджан на соревнованиях представляли четыре спортсмена - Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская. Самед Мамедли вышел в три финала - в вольных упражнениях, упражнениях на гимнастическом коне и в многоборье. Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль в упражнениях на гимнастическом коне.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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