В субботу в Баку проходит церемония закрытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представляем прямую трансляцию церемонии закрытия:

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