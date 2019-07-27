https://news.day.az/sport/1142193.html В Баку проходит церемония закрытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Баку проходит церемония закрытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В субботу в Баку проходит церемония закрытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Представляем прямую трансляцию церемонии закрытия:
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