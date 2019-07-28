Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй одержал победу над своим соотечественником Фрэнки Эдгаром в бою за звание чемпиона в полулегком весе (до 66 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, который прошел в канадском Эдмонтоне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Поединок продолжался все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

Бой между Холлоуэем и Эдгаром был главным на турнире UFC 240.

Последний бой до этого Холлоуэй провел 14 апреля против Дастина Порье за титул временного чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг). Тогда Холлоуэй уступил единогласным решением судей. Эдгар провел свой последний поединок 21 апреля 2018 года против американца Каба Свонсона, победив единогласным решением судей.

Холлоуэй завоевал титул чемпиона UFC в полулегком весе 3 июня 2017 года, победив нокаутом бразильца Жозе Алду, позднее он провел две защиты титула в поединках с Алду и американцем Брайаном Ортегой. Всего 27-летний боец провел 25 боев, одержав 21 победу (12 досрочно) и потерпев четыре поражения. В активе 37-летнего Эдгара 23 победы (11 досрочно), семь поражений и одна ничья.

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