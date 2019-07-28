"Ливерпуль" объявил о приобретении футболиста лондонского "Фулхэма" Харви Эллиотта, который выступает на позиции полузащитника. Срок действия подписанного сторонами соглашения, а также стоимость трансфера игрока в "Ливерпуль" не разглашаются, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

16-летний Эллиотт в составе "Фулхэма" стал автором нескольких достижений. В минувшем сезоне он сыграл за основную команду "дачников" три матча. Установив два исторических рекорда: он стал самым юным футболистом чемпионата Англии и Кубка английской лиги, сообщает Спорт24.Ru. Свой первый матч в кубке он провел, когда ему было 15 лет 174 дня, а в АПЛ он дебютировал в возрасте 16 лет 30 дней.

Результативных действий у юного хавбека на данный момент нет. Вместе со своей новой командой он будет проходить подготовку к новому сезону.