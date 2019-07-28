Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал о том, что во время его боя против действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова нарушал правила ММА, применив запрещенный удар по своему сопернику, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Рефери тогда следовало проверить глазницу Хабиба после того, как я врезал ему коленом в партере, - признается Макгрегор в своем Twitter-аккаунте. - Я использовал положение защиты в маунте, чтобы с силой ударить в глазницу. Однако я был изобретателен и вышел сухим из воды".

Впрочем, использование противоправных действий не помогли Макгрегору - тогда он проиграл Нурмагомедову в четвертом раунде, что позволило бойцу из России успешно защитить титул чемпиона UFC в легком весе.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!