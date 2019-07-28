Голландец Макс Ферстаппен из Red Bull финишировал первым на Гран-при Германии, очередном этапе чемпионата мира по автоспорту класса "Формула-1".

Как передает Trend, второе место занял немец Себастьян Феттель из Ferrari, россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, финишировал третьим на Гран-при Германии,

Лидирует в чемпионате британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), у которого 223 очка. На втором месте идет его напарник по команде финн Валттери Боттас - 174. На третьем месте находится Ферстаппен - 162.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!