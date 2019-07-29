Санкт-петербургский "Зенит" в текущее трансферное окно может приобрести нападающего испанской "Барселоны" Малкома, который не смог закрепиться в основном составе. Сине-бело-голубым бразилец может обойтись не менее чем в 40 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Шансы Малкома на то, что он сможет пробиться в старт каталонцев в предстоящем сезоне, значительно сократились после того, как "Барса" приобрела Антуана Гризманна, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Marca. Кроме того, в клубе планируют вернуть еще и Неймара.

Малком стоил "Барселоне" 41 миллион евро и боссы каталонцев не планируют снижать его ценник. "Зенит" же в состоянии потратиться на бразильского форварда и именно финансовый фактор может сыграть ключевую роль в трансфере игрока.

В минувшем сезоне Малком принял участие в 24 встречах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами.