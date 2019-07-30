Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского "Спартака" Александр Самедов объявил о завершении карьеры игрока. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом 35-летний спортсмен сообщил во вторник в Instagram.

"Дорогие мои друзья, близкие, болельщики. Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом", - говорится в сообщении.

Самедов является воспитанником "Спартака", в составе которого дебютировал в 2002 году. С 2005 по 2016 год выступал за московские клубы "Локомотив", "Динамо" и "Москва". В 2017 году Самедов вернулся в состав "Спартака", с которым стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Также он является четырехкратным обладателем Кубка России, зимой 2019 года полузащитник на правах свободного агента перешел в "Крылья Советов", в составе которых в девяти матчах отдал четыре голевые передачи.

Самедов в составе сборной России провел 53 матча, играл на чемпионате мира 2018 года в России. После мирового первенства он объявил о завершении выступлений за национальную команду.

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