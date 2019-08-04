Австралийский теннисист Ник Кирьос по ходу победного для него полуфинального матча турнира в Вашингтоне (США) с греком Стефаносом Циципасом слегка пошутил над соперником. По ходу матча у греческого теннисиста порвался шнурок. Кирьос забрал запасную обувь у отца Циципаса и передал ее Стефаносу. Однако в момент передачи Кирьос встал на одно колено и наклонил голову перед соперником, предлагая обувь, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Циципас лишь улыбнулся, и тогда Кирьос бросил коробку перед ним.

Ник Кирьос выиграл этот матч со счетом 2:1 (6:4, 3:6, 7:6). В финале австралийский теннисист сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

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