Футбольный директор английского "Эвертона" Марсель Брандс сделал особенный подарок маме нападающего клуба Мойзе Кина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, женщине подарили футболку с надписью "мамочка Кина".

По словам матери Кина, до подписания контракта футболиста с туринским "Ювентусом", они жили в бедности.

"Денег у нас было мало. Помню, как шла на работу в полшестого утра, когда мне позвонил Мойзе и сказал, что у него для меня сюрприз. Тогда он подписал контракт с "Ювентусом". Он сказал: "С сегодняшнего дня ты увольняешься с работы и будешь жить со мной в Турине", - заявила женщина.

В составе "Юве" 19-летний форвард выступал с 2016 по 2019 год. "Бьянконери" продали игрока в "Эвертон" за 27,5 млн евро. Ожидается, что в качестве бонусов туринцы получат еще 2,5 млн евро.

Соглашение Кины с англичанами рассчитано на пять лет.

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