В Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5, передает Day.Az со ссылкой на Sports.kz.



В андеркарде состоялся женский бой в наилегчайшем весе, в котором встретились Антонина Шевченко (7-1) и Люсия Пудилова (8-4). В этом поединке обе спортсменки понесли серьезный урон, но победу в итоге одержала Шевченко: во втором раунде она успешно провела удушающий прием. Пудилова не сигнализировала рефери о желании сдаться и "отключилась" - какое-то время ее пришлось приводить в чувства.



Теперь у Шевченко восемь побед в профессиональной карьере, а Пудилова потерпела пятое поражение.

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