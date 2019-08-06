Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пригласил в свой штаб профессионального серфера Себастьяна Штойдтнера. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Немецкий специалист рассчитывает, что спортсмен сможет помочь футболистам в борьбе со стрессом. Штойдтнер уже посетил тренировочную базу команды и провел с игроками занятие в бассейне, которое было посвящено изучению дыхательных техник. По информации источника, тренировка произвела на футболистов большое впечатление.

В воскресенье, 4 августа, "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии встречался с "Манчестер Сити". Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались "горожане".

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между "Ливерпулем" и "Норвичем". Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона.

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