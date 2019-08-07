Английский форвард "Ди Си Юнайтед" Уйэн Руни перейдет в клуб Чемпионшипа (второй по силе дивизион чемпионата Англии) "Дерби Каунти". В новом клубе футболист будет играть с января 2020-го. Об этом сообщает "Би-Би-Си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

33-летний форвард выступит в качестве играющего тренера. Руни подписал с "Дерби" контракт на 18 месяцев. Футболист признался, что счастлив начать тренерскую карьеру в новом клубе.

"Убежден, что смогу внести огромный вклад в успехи клуба", - заявил Руни на пресс-конференции, где он уже был представлен в качестве игрока команды. В "Дерби" он будет выступать под номером 32.

До января Руни продолжит защищать цвета "Ди Си Юнайтед" в MLS. С июля 2018-го он провел за команду 41 игру и отметился 23 голами.

Руни известен по выступлениям в Английской премьер-лиге (АПЛ). С 2004 по 2017 год он выступал за "Манчестер Юнайтед". Руни стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253). В составе "красных дьяволов" он пять раз становился чемпионом страны и один раз выиграл Лигу чемпионов. В 2017-м форвард вернулся в "Эвертон", воспитанником которого он и является. Руни также является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. В составе национальной сборной он забил 53 гола.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между "Ливерпулем" и "Норвичем". Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!