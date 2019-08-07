https://news.day.az/sport/1145473.html Хави в порыве гнева пнул бутылку и остался без обуви - ВИДЕО
Хави в порыве гнева пнул бутылку и остался без обуви - ВИДЕО
Бывшая легенда Барселоны, а ныне наставник катарского клуба Аль-Садд Хави Эрнандес отметился неоднозначным эпизодом во время матча с Аль-Духайль в рамках плей-офф азиатской Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на footballua.tv.
В одном из моментов команда Хави претендовала на пенальти, однако у арбитра было противоположное мнение. Это решение неимоверно раздосадовало Хави - испанец в сердцах пнул бутылку. Кроссовок испанца не удержался на ноге и потерял своего владельца.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре