Бывшая легенда Барселоны, а ныне наставник катарского клуба Аль-Садд Хави Эрнандес отметился неоднозначным эпизодом во время матча с Аль-Духайль в рамках плей-офф азиатской Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на footballua.tv.

В одном из моментов команда Хави претендовала на пенальти, однако у арбитра было противоположное мнение. Это решение неимоверно раздосадовало Хави - испанец в сердцах пнул бутылку. Кроссовок испанца не удержался на ноге и потерял своего владельца.

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