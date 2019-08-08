"Манчестер Сити" на официальном сайте объявил о переходе защитника "Ювентуса" Жоау Канселу.

Контракт португальского игрока с "горожанами" рассчитан до лета 2025 года. "Манчестер Сити" - фантастический клуб с блестящим наставником. Очень рад быть здесь. Всегда стремлюсь развиваться в профессиональном плане и выигрывать трофеи. Верю, что смогу многого добиться с "Манчестер Сити", - отметил Канселу, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Видео доступно на странице "Манчестер Сити" в "Твиттере". Канселу перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из "Валенсии". Сумма трансфера составила € 40,4 млн. В минувшем сезоне 25-летний португалец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал пять результативных передач.

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