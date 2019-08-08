Британская полиция занялась поиском болельщика "Эвертона", подозреваемого в проявлении расизма в отношении форварда "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Liverpool Echo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Неизвестный пользователь Twitter, представившийся поклонником "ирисок", сделал в социальной сети несколько постов расистского характера в адрес игрока "Ливерпуля". На произошедшее оперативно отреагировали представители "Эвертона", которые передали все материалы в полицию.

""Эвертон" самым серьезным образом осуждает любые виды проявления расизма. Мы намерены следить за развитием событий, чтобы установить, известна ли нам личность этого человека", - заявили в клубе.

В прошлом сезоне Салах в составе "Ливерпуля" провел 52 матча, в которых забил 27 мячей и сделал 12 результативных передач. "Эвертон" - принципиальный соперник мерсисайдцев, матчи между этими командами имеют статус дерби.

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