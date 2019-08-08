Главный тренер израильского "Бней Иегуды" Йосси Абукасис прокомментировал ничью в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу с азербайджанским "Нефтчи" в Баку (2:2), передает azerisport.com.

"Первый тайм получился для нас удачным, мы сумели дважды забить. Но затем ребята подустали, ведь для них это первая официальная игра в сезоне. Во втором тайме у нас были опасные моменты, но мы уже больше думали об обороне. Скажи мне до матча, что счет будет 2:2, я был бы не против. Однако, учитывая ход игры, эта ничья для нас не очень хороший результат. Впереди еще ответная игра, где и решится судьба противостояния", - заявил Абукасис.

Не стыдно за игру, показанную во втором тайме?

Следующий вопрос.

Вы поручили своим игрокам тянуть время во второй тайме?

Я очень извиняюсь, но не буду отвечать на такой глупый вопрос. Отвечу на нормальные. Если вновь будут подобные, то я покину пресс-конференцию.

В ответном матче будете действовать от обороны?

Проанализируем сегодняшнюю игру и потом решим.

Если откровенно, то после этой ничьей вы стали оценивать свои шансы на выход в следующий раунд более вероятными?

Пока не могу этого сказать. Я и вчера говорил, что "Нефтчи" очень сильная команда. К сожалению, нескольких игроков мы не сможем заявить на ответный матч.

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