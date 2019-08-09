https://news.day.az/sport/1145797.html Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей за один день
Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей за один день
В Грузии продолжается "Гран-при" по вольной и греко-римской борьбе памяти Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозия, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Во второй день соревнований определились первые медалисты.
В соревнованиях по вольной борьбе азербайджанские борцы Шамиль Зубаиров (92 кг), Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг) и Рашад Юсифли (79 кг) завоевали бронзовые награды.
В соревнованиях по греко-римской борьбе Эльман Мухтаров (63 кг) завоевал золотую медаль, его соперник по финалу Мурад Мамедов, а также Исламбек Дадов (72 кг) стали обладателями "серебра".
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