В Грузии продолжается "Гран-при" по вольной и греко-римской борьбе памяти Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозия, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во второй день соревнований определились первые медалисты.

В соревнованиях по вольной борьбе азербайджанские борцы Шамиль Зубаиров (92 кг), Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг) и Рашад Юсифли (79 кг) завоевали бронзовые награды.

В соревнованиях по греко-римской борьбе Эльман Мухтаров (63 кг) завоевал золотую медаль, его соперник по финалу Мурад Мамедов, а также Исламбек Дадов (72 кг) стали обладателями "серебра".

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