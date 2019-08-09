https://news.day.az/sport/1145836.html «Бавария» забила 23 гола в товарищеском матче - ВИДЕО
«Бавария» забила 23 гола в товарищеском матче - ВИДЕО
"Бавария" провела спарринг с любительским клубом "Роттах-Эгерн" и забила 23 безответных гола, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.
Покер оформил Корентен Толиссо, хет-триками отметились Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Леон Горецка.
Напомним, мюнхенцы ранее уступили дортмундской "Боруссии" в матче за Суперкубок Германии.
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