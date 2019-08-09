Президент итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио де Лаурентис оценивает защитника команды сенегальца Калиду Кулибали в £250 млн. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ESPN, передает Day.Az.

"Сумма отступных Кулибали составляет £150 млн, но в Англии, к примеру, заплатили за защитника £80 млн (трансфер английского защитника Гарри Магуайра из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед" - прим. ТАСС). В Италии я бы дал за него £30-35 млн. Так что, говоря о Кулибали, я могу заявить, что оцениваю этого парня в £250 млн", - сказал де Лаурентис.

В прошедшем сезоне Кулибали провел за "Наполи" 48 встреч, в которых отдал одну передачу и забил два гола. Всего за "Наполи" он сыграл 212 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 6 передач. Футболист также представлял французский "Мец" и бельгийский "Генк". В составе сборной Сенегала он выступает с 2015 года, всего он провел 32 игры и отметился одним голом.

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