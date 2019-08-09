Клуб "Порту" намерен вернуть испанского голкипера Икера Касильяса на матчи нового сезона.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

И.Касильяс возвращается в команду после перенесенного инфаркта. Ранее он заявил, что в период реабилитации будет работать на руководящей должности в клубе.

Первый матч "Порту" в домашней лиге проведет 10 августа против "Жил Висенте".

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