https://news.day.az/sport/1146083.html «Порту» возвращает Икера Касильяса
«Порту» возвращает Икера Касильяса
Клуб "Порту" намерен вернуть испанского голкипера Икера Касильяса на матчи нового сезона.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
И.Касильяс возвращается в команду после перенесенного инфаркта. Ранее он заявил, что в период реабилитации будет работать на руководящей должности в клубе.
Первый матч "Порту" в домашней лиге проведет 10 августа против "Жил Висенте".
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