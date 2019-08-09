Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац не примут участие в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ньюкасла".

Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Безопасность наших игроков всегда является главным приоритетом. Мы приняли это решение совместно с футболистами и их представителями. Мы находимся на связи с полицией и оказываем игрокам и их семьям поддержку", - заявили в лондонском клубе.

26 июля в центре Лондона на сидевших в машине футболистов напали двое злоумышленников с ножом, однако выскочивший на улицу Колашинац сумел их прогнать. Ни Озил, ни его партнер по команде не пострадали.

Встреча "Ньюкасл" - "Арсенал" пройдет в воскресенье, 11 августа

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