На игрока "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара подали в суд из-за избиение болельщика, сообщает L, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, причиной стал инцидент, произошедший на стадионе после проигранной парижанами встречи с "Ренном" за право обладать Кубком Франции в сезоне-2018/19. Тогда спортсмен, поднимаясь после матча по арене, ударил в подбородок зрителя встречи, который снимал его на мобильный телефон.

Стоит отметить, что за этот поступок форвард уже получил спортивное наказание, а именно дисквалификацию от Французской федерации футбола на участие в трех предстоящих играх команды.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Артур рассказал, какие эмоции испытывают его одноклубники в связи с возможным возвращением в стан каталонцев Неймара.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!