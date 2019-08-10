Матчем между "Монако" и "Лионом" стартовала французская Лига 1. Монегаски, в составе которых не было Александра Головина, крупно проиграли на своем поле 0:3, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Неприятности "Монако" начались уже на пятой минуте, когда ошибся на выходе их новый вратарь Бенджамен Лекомт, и Мусса Дембеле отправил мяч в ворота. На 30 минуте хозяев подвел их самый опытный игрок Сеск Фабрегас. Испанский полузащитник грубо нарушил правила в чужой штрафной и был изгнан с поля. А через шесть минут Мемфис Депай реализовал численное преимущество ударом метров с 25. Лекомт снова подвел "Монако".

Во втором тайме Люка Тусар довел счет до крупного - 3:0. "Монако", проваливший прошлый сезон, неудачно начал новый чемпионат.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!