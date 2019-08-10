Вдова погибшего после боя российского боксера Максима ДадашеваЕлизавета Апушкина будет требовать финансовую компенсацию от Атлетической комиссии штата Мэриленд за нарушения при проведении боя, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Спортсмен погиб после поединка с пуэрториканцем Субриелем Матиасом.

"Иск будет подан по месту проведения поединка. Требованием будет возмещение ущерба, то есть - получение денежной компенсации. Размер еще не определен", - заявили в Федерации бокса России.

Трагический бой прошел 20 июля в США. Команда россиянина запросила остановку поединка из-за ухудшившегося состояния боксера. Дадашева госпитализировали. В больнице у него диагностировали отек мозга и провели трепанацию, после чего поместили в медикаментозную кому. Спортсмен умер 23 июля.

Ранее сообщалось, что Апушкина не будет подавать в суд на рефери.

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