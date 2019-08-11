Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Астон Вилла" Джек Грилиш проиграл 19-й матч подряд в составе своей команды и установил антирекорд турнира. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте OptaJoe, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее 10 августа "Астон Вилла" уступила "Тоттенхэму" - 1:3. Матч прошел в Лондоне, Грилиш вышел в стартовом составе. Таким образом, он проиграл 19-й подряд матч в рамках Премьер-лиги. Неудачная серия англичанина началась в сезоне-2014/2015 и продолжилась в следующем сезоне. В общей сложности 18 поединков с его участием завершились поражением "Астон Виллы".

В последних трех сезонах "Астон Вилла" играла в Чемпионшипе. По итогам розыгрыша-2018/2019 клуб завоевал путевку в Премьер-лигу. 23-летний Грилиш - воспитанник "Астон Виллы".

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа.

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