Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз посоветовал тренерам и футболистам "Манчестер Юнайтед" оказывать физическое воздействие на игрока манкунианцев Поля Погба. Об этом сообщает Evening Standart, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Пинайте его на тренировках. Но этого больше не происходит, такие методы уходят в прошлое. Я не говорю пинать всех подряд, но так Криштиану Роналду стал лучше. Поул Скоулз дал бы ему пинка, если бы он слишком много возился с мячом", - рассказал Гиггз.

Погба выступал за МЮ с 2011 по 2012 год, после чего ушел в "Ювентус". В команду из Манчестера француз вернулся в 2016-м, заключив шестилетний контракт. В прошлом сезоне полузащитник стал лучшим в клубе по забитым мячам (13) и результативным передачам (9) в матчах АПЛ.

Гиггз выступал за МЮ на протяжении всей профессиональной карьеры: с 1990 по 2014 год. Вместе со Скоулзом и Роналду он защищал цвета команды из Манчестера с 2003 по 2009 год.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа.

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