https://news.day.az/sport/1146405.html Гол Гризманна помог "Барселоне" разгромить "Наполи" - ВИДЕО
Гол Гризманна помог "Барселоне" разгромить "Наполи" - ВИДЕО
В рамках товарищеского матча испанская "Барселона" на поле стадиона "Мичиган" в США разгромила итальянский "Наполи". Футболисты каталонской команды отправили в ворота неаполитанцев четыре безответных мяча - 4:0, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
У победителей встречи дубль оформил Луис Суарес (48-я и 58-я минуты), а также по разу отличились Антуан Гризманн (56) и Усман Дембеле (63).
Стоит отметить, что для Гризманна, который перешел в стан "сине-гранатовых" из мадридского "Атлетико" за 120 миллионов евро, этот гол стал первым в составе каталонцев.
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