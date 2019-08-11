https://news.day.az/sport/1146456.html В Баку прошел открытый кубок по вольной борьбе
В Баку прошел открытый кубок по вольной борьбе
Завершен открытый кубок по вольной борьбе, посвященный 100-летию Пограничной службы Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В соревновании приняли участие более 200 спортсменов из примерно 30 клубов и обществ страны.
Победителем соревнования стала команда "Серхедчи". 2-е место заняла Гянджа, 3-е - Шамаха.
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