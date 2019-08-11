https://news.day.az/sport/1146472.html «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси»
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси»
"Манчестер Юнайтед" в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на своем поле разгромил "Челси".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, встреча, прошедшая в воскресенье, 11 августа, на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Первый мяч на 18-й минуте забил Маркус Рашфорд, четко реализовавший пенальти. На 65-й минуте гол на свой счет записал Антони Марсьяль, а еще через две минуты счет до крупного довел Рашфорд. Довершил разгром "аристократов" Даниэль Джеймс. Две результативные передачи на свой счет записал Поль Погба.
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