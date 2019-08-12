Бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу 35-летний Уэсли Снейдер объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщил портал Goal.com, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Футболист с 2018 года выступал за катарский клуб "Аль Гарафа". В прошлом сезоне он провел 11 матчей, забив шесть голов и отдав одну передачу.

Снейдер также выступал за голландский "Аякс", испанский "Реал", итальянский "Интер", турецкий "Галатасарай" и французскую "Ниццу". В составе "Аякса" он становился трехкратным обладателем Суперкубка Нидерландов, двукратным обладателем Кубка Нидерландов и чемпионом страны. Вместе с "Реалом" Снейдер был чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании. С "Интером" он дважды выиграл Кубок Италии, по разу становился чемпионом Италии, обладателем Суперкубка Италии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Вместе с "Галатасараем" он по три раза выигрывал Кубок Турции и Суперкубок Турции и дважды становился чемпионом страны.

В составе сборной Нидерландов Снейдер выступал с 2003 по 2018 год, сыграв в 134 играх и установив рекорд по количеству матчей за национальную команду, а также забил 31 гол. На его счету серебряная (2010) и бронзовая (2014) медали чемпионатов мира, а также бронзовая медаль чемпионата Европы (2004).

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