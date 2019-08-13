https://news.day.az/sport/1146764.html В Баку пройдет ответная встреча "Карабаха" с APOEL
В Баку пройдет ответная встреча "Карабаха" с APOEL
Сегодня в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА агдамский футбольный клуб "Карабах", представляющий Азербайджан, проведет ответную встречу с кипрским APOEL, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Матч состоится на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и начнется в 20:30 по бакинскому времени.
Отметим, что в первой встрече, которая состоялась на прошлой неделе в Никосии, "Карабах" одержал победу со счетом 1:2.
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