Форвард московского ФК "Торпедо" Иван Сергеев в матче 8-го тура ФНЛ против курского "Авангарда" забил гол, который надолго запомнится любителям российского футбола.

"Торпедо" сравняли счет на 46-й минуте: Сергеев изящно пяткой перебросил мяч через вратаря, находясь при этом спиной к воротам. Позже он забил еще, сумев помочь своему клубу выиграть со счетом 3:1, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В Instagram футбольного клуба предположили, что именно Сергеев получит премию Пушкаша за лучший гол сезона. Напомним, данную премию учредила ФИФА в 2009 году. Ее вручают автору самого красивого гола года.

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