Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор напал на посетителя бара в Дублине. Видео случившегося опубликовал таблоид TMZ, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Инцидент произошел 6 апреля этого года, однако запись с камер появилась только сейчас. Как сообщает издание, Макгрегор зашел в заведение, купил виски собственного производства Proper Twelve и стал угощать гостей бара. Один из посетителей несколько раз отказался от предложения, после чего Конор нанес ему удар по голове. Боец скрылся с места происшествия, а полиция начала расследование случившегося.

9 августа 31-летний Макгрегор объявил себя миллиардером. По информации Forbes, ирландец входит число самых высокооплачиваемых знаменитостей мира.

В апреле этого года Макгрегор атаковал посетителя дублинского паба, напомнившего ему о поражении от россиянина Хабиба Нурмагомедова. В марте ирландец отобрал и разбил телефон фаната в Майами. Ему удалось заключить с пострадавшим мировое соглашение, и дело было закрыто.

Макгрегор - бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения. В последнем бою, состоявшемся в октябре 2018 года, он досрочно уступил Нурмагомедову.

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