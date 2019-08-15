Футболист Андерсон Диас забил сумасшедший гол в молодёжном чемпионате Колумбии, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Дриблер обыграл поочерёдно семь игроков команды соперника, включая голкипера и защитника, который делал подкат на линии ворот. Диас унижал оппонентов почти так же легко, как аргентинец Диего Марадона во время своего знаменитого гола англичанам на ЧМ-1986.

Разница лишь в том, что Марадона помог Аргентине не только победить Англию, но и в итоге завоевать Кубок мира, а гол Диаса даже не привёл его команду к победе в матче. "Норте де Сантадер" проиграл со счётом 2:3.

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