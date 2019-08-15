https://news.day.az/sport/1147606.html Лига Европы: "Нефтчи" сыграл с "Бней Иегуда"
Лига Европы: "Нефтчи" сыграл с "Бней Иегуда"
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА встречался в гостях с израильском клубом "Бней Иегуда", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Голы: Ян, 15 (1:0), Сагас, 66 (2:0), Махмудов, 90+3-пен. (2:1)
Таким образом, "Нефтчи" завершил борьбу в Лиги Европе.
Напомним, что первый матч завершился со счетом 2:2.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре