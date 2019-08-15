Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА встречался в гостях с израильском клубом "Бней Иегуда", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Голы: Ян, 15 (1:0), Сагас, 66 (2:0), Махмудов, 90+3-пен. (2:1)

Таким образом, "Нефтчи" завершил борьбу в Лиги Европе.

Напомним, что первый матч завершился со счетом 2:2.

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