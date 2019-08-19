Любопытный случай произошел в США на одной из уличных баскетбольных площадок, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

Группу молодых людей, решивших поиграть в баскетбол, не остановило наступление тьмы. Однако соседи пожаловались на шум с площадки в позднее время и вызвали полицию. Подъехавшие блюстители порядка выдвинули игрокам условие, что разрешат продолжить только, если кто-то из парней забросит с середины площадки. Что из этого вышло, смотрите в видеосюжете, размещенном в Инстаграм-аккаунте портала Sports.ru.

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