Нападающий клуба английского Чемпионшипа "Чарльтон Атлетик" Лайл Тэйлор реализовал пенальти в матче третьего тура против "Барнсли". Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте турнира, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Футболисты "Чарльтона" получили право на 11-метровый на 89-й минуте встречи при счете 1:2. Тэйлор медленно и спокойно дошел до точки, пробил и отправил мяч в угол ворот, сравняв счет. Матч в итоге завершился вничью.

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