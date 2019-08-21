https://news.day.az/sport/1149026.html Нападающий лениво подошел к точке и реализовал пенальти - ВИДЕО
Нападающий лениво подошел к точке и реализовал пенальти - ВИДЕО
Нападающий клуба английского Чемпионшипа "Чарльтон Атлетик" Лайл Тэйлор реализовал пенальти в матче третьего тура против "Барнсли". Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте турнира, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Футболисты "Чарльтона" получили право на 11-метровый на 89-й минуте встречи при счете 1:2. Тэйлор медленно и спокойно дошел до точки, пробил и отправил мяч в угол ворот, сравняв счет. Матч в итоге завершился вничью.
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