Владикавказская "Алания" выбила волгоградский "Ротор" из Кубка России благодаря дальнему удару Бутты Магомедова. Видео взятия ворот опубликовано в Facebook клуба, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Магомедов отличился при счете 1:1. На 68-й минуте он воспользовался передачей партнера, который решил не подавать мяч в штрафную с углового. Магомедов принял пас и пробил с дальней дистанции, поразив дальнюю "девятку" ворот соперника.

Благодаря его мячу Алания пробилась в 1/16 Кубка России. На данной стадии в борьбу за трофей вступают клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).

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