Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался по поводу давнего соперничества с капитаном и форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси, передает TVI.

С 2008 по 2017 год награду "Золотой мяч" для лучшего футболиста сезона игроки делили исключительно между собой. У каждого из них есть по пять титулов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также Роналду и Месси считались главными звездами испанской примеры, пока португалец не покинул мадридский "Реал", перейдя в "Юве".

"Я восхищаюсь карьерой Лео. Он сам говорил, что после того, как я покинул Ла Лигу, у него возникли проблемы, так как он ценил наше соперничество. Оно было хорошо и для футбола. Я считаю, что Месси делает меня лучше и наоборот.

У нас с ним отличные профессиональный отношения, потому что мы переживаем одни и те же моменты уже 15 лет. Я никогда не был с ним на обеде, но почему бы и нет в будущем? У меня не было бы проблем с этим", - поделился 34-летний игрок "бьянконери".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!