Израильский боец смешанного стиля (ММА) Авив Гозали установил рекорд по продолжительности боя на турнире Bellator. Гозали одержал победу над представителем Белоруссии Эдуардом Муравицким, на что ему потребовалось всего 11 секунд, передает Day.Az со ссылкой нa tvzvezda.ru.

Бой завершился на 11-й секунде, после того как Гозали выполнил так называемый узел ноги - прием из бразильского джиу-джитсу, который подразумевает скрутку пятки оппонента. После этого Муравицкий уже не смог продолжать поединок.

Таким образом, эта встреча стала самой короткой в истории американской спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам.

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